Kinderopvang in Huizen schuldig aan dood peuter

Een kinderopvang in Huizen is verantwoordelijk voor de dood van een 2-jarig jongetje dat vorig jaar in een sloot achter het gebouw verdronk. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De opvang krijgt een boete van 30.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

Het drama gebeurde op 3 april 2023. De peuter was die ochtend op de opvang, die is gevestigd in een basisschool. De kinderen speelden buiten op het schoolplein. Volgens de rechtbank kon de jongen zelf de poorten openen en had hij dat eerder gedaan. Toen de groep weer binnen was, bleek het jongetje te missen. Even later werd hij in het water achter de opvang gevonden.

Volgens de rechtbank heeft de stichting achter de opvang ernstig gefaald in het zorgen voor een veilige omgeving. Het jongetje had al eerder zelf de poortjes kunnen openen en was toen ook buiten het terrein terechtgekomen. De leidsters wisten dat, maar er werd niks gedaan om herhaling te voorkomen. Toch is niet vastgesteld dat het slachtoffer die bewuste dag via het poortje het terrein heeft verlaten. "Dit neemt niet weg dat hij het terrein van de opvang heeft kunnen verlaten, waarna hij vervolgens in het water vlak bij de opvang terecht is gekomen", aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt dat het veiligheidsbeleid tekortschiet en spreekt van "aanmerkelijke nalatigheid". De dood van het jongetje had volgens de rechter voorkomen kunnen worden. De opgelegde boete is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.