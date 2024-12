Kinderdagverblijf Huizen vervolgd om verdrinking 2-jarig jongetje

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland gaat een kinderdagverblijf in Huizen vervolgen nadat een 2-jarig jongetje daar in het water was verdronken op 3 april vorig jaar. Volgens het OM heeft het kinderdagverblijf niet genoeg rekening gehouden met het risico op verdrinking in het water bij het terrein. De stichting achter het kinderdagverblijf wordt vervolgd. De leidsters die op die bewuste dag werkten, worden niet vervolgd.

In de bovenstaande video is te zien hoe brandweermannen in waadpakken de sloot vlakbij de school afspeuren. De peuter wordt snel gevonden maar hulp mocht niet al niet meer baten.

Het incident gebeurde maandagochtend 3 april 2023 rond 11.15 uur op de Slotplaats in de wijk Bijvanck, in de buurt van de opvang. Via de buitenruimte was de sloot bereikbaar voor kinderen van de opvang. Het OM vindt dat "adequaat beleid om het risico op vermissing en verdrinking in te perken ontbrak en dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen daarmee niet genoeg gewaarborgd is".

Ook zouden pedagogisch medewerkers meermaals verzocht hebben om meer hulp op de groep, maar daar zou niet genoeg op gereageerd zijn, aldus het OM.

De opvang is inmiddels dicht.