Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wat is er aan de hand in Hoorn? Drie schietpartijen in één dag: 'Beangstigend'

Crime

Vandaag, 13:54

Link gekopieerd

In Hoorn heeft zaterdagavond mogelijk nóg een schietpartij plaatsgevonden. Het was al de derde keer die dag dat er mogelijk werd geschoten in de Noord-Hollandse plaats. In een raam van een woning aan het Winterkoninkje blijkt een kogelgat te zitten.

Eerder was al bekend dat er een melding van een schietincident was geweest aan de Grutto en aan de Juliana van Stolberglaan. "Wat dit allemaal met elkaar te maken heeft, die puzzel gaat de recherche maken", zegt de woordvoerder. "Het is een interessante puzzel om te leggen voor ons."

Lees ook:

Binnen uur tijd 2 schietpartijen in Hoorn, 1 zwaargewonde
Binnen uur tijd 2 schietpartijen in Hoorn, 1 zwaargewonde

Derde keer

De eerste melding kwam zaterdag rond 18.30 uur binnen. Aan de Grutto werd toen een man neergeschoten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten, waaronder de gewonde man, zijn opgepakt.

Nog geen uur later kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Juliana van Stolberglaan. Daar is uiteindelijk niets aangetroffen, aldus een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Kort daarna bleek dat er ook aan het Winterkoninkje was geschoten, waarbij een kogel door een raam ging. Dit schietincident moet volgens de woordvoerder tussen de andere twee incidenten in zijn gebeurd.

De politie onderzoekt of de drie incidenten met elkaar te maken hebben en is daarbij op zoek naar informatie.

'Beangstigend'

In de buurt, waar volgens een bewoner "nooit wat gebeurt", wordt geschokt gereageerd. "Ik vind het beangstigend. Je voelt je steeds onveiliger", zegt een bewoner tegen een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse. "Het is afschuwelijk. Je durft de straat niet meer op."

Een andere bewoner vertelt dat hij drie waarschuwingsschoten heeft gehoord. "Ik zag de politie achter de verdachte aan gaan. Alles was afgezet. De agenten riepen dat we moesten blijven staan", zegt hij. "Ik vind het heel erg wat er gebeurt. Er zijn een paar rivaliserende groepjes die boos op elkaar zijn. Ik hoop dat het snel opgelost wordt."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.