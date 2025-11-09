Wat is er aan de hand in Hoorn? Drie schietpartijen in één dag: 'Beangstigend'

In Hoorn heeft zaterdagavond mogelijk nóg een schietpartij plaatsgevonden. Het was al de derde keer die dag dat er mogelijk werd geschoten in de Noord-Hollandse plaats. In een raam van een woning aan het Winterkoninkje blijkt een kogelgat te zitten.

Eerder was al bekend dat er een melding van een schietincident was geweest aan de Grutto en aan de Juliana van Stolberglaan. "Wat dit allemaal met elkaar te maken heeft, die puzzel gaat de recherche maken", zegt de woordvoerder. "Het is een interessante puzzel om te leggen voor ons."

Derde keer

De eerste melding kwam zaterdag rond 18.30 uur binnen. Aan de Grutto werd toen een man neergeschoten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten, waaronder de gewonde man, zijn opgepakt.

Nog geen uur later kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Juliana van Stolberglaan. Daar is uiteindelijk niets aangetroffen, aldus een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Kort daarna bleek dat er ook aan het Winterkoninkje was geschoten, waarbij een kogel door een raam ging. Dit schietincident moet volgens de woordvoerder tussen de andere twee incidenten in zijn gebeurd.

De politie onderzoekt of de drie incidenten met elkaar te maken hebben en is daarbij op zoek naar informatie.

'Beangstigend'

In de buurt, waar volgens een bewoner "nooit wat gebeurt", wordt geschokt gereageerd. "Ik vind het beangstigend. Je voelt je steeds onveiliger", zegt een bewoner tegen een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse. "Het is afschuwelijk. Je durft de straat niet meer op."

Een andere bewoner vertelt dat hij drie waarschuwingsschoten heeft gehoord. "Ik zag de politie achter de verdachte aan gaan. Alles was afgezet. De agenten riepen dat we moesten blijven staan", zegt hij. "Ik vind het heel erg wat er gebeurt. Er zijn een paar rivaliserende groepjes die boos op elkaar zijn. Ik hoop dat het snel opgelost wordt."