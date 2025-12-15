Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Buurt in Heemskerk opgeschrikt door daverende explosie bij juwelier

Crime

Vandaag, 16:50

Link gekopieerd

Met een daverende klap is de Kerkweg in Heemskerk in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt. Rond 03.30 uur probeerden daders in te breken bij een juwelier. Er is niets buitgemaakt, maar de schade is enorm. En dat is ook goed te horen op een video die in de buurt is opgenomen.

Op de bewakingsbeelden, gemaakt op enige afstand van het pand, is een harde knal te horen en een felle lichtflits te zien (zie bovenstaande video). Niet alleen de juwelier is getroffen: ook de naastgelegen slager, een hoortoestellenwinkel aan de overkant en meerdere woningen hebben schade opgelopen. Vooral veel ruiten zijn gesneuveld, en ook de gevel van de juwelier heeft flinke schade.

De politie onderzoekt de zaak en wil graag in het bezit komen van camerabeelden en uiteraard getuigen of tipgevers spreken. Ook zijn (meer) camerabeelden welkom. Tips zijn welkom via 0900-8844, het tipformulier op de website van de politie of anoniem via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Explosie bij juwelier in Heemskerk: flinke schade, daders op de vlucht
Explosie bij juwelier in Heemskerk: flinke schade, daders op de vlucht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.