Buurt in Heemskerk opgeschrikt door daverende explosie bij juwelier

Met een daverende klap is de Kerkweg in Heemskerk in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt. Rond 03.30 uur probeerden daders in te breken bij een juwelier. Er is niets buitgemaakt, maar de schade is enorm. En dat is ook goed te horen op een video die in de buurt is opgenomen.

Op de bewakingsbeelden, gemaakt op enige afstand van het pand, is een harde knal te horen en een felle lichtflits te zien (zie bovenstaande video). Niet alleen de juwelier is getroffen: ook de naastgelegen slager, een hoortoestellenwinkel aan de overkant en meerdere woningen hebben schade opgelopen. Vooral veel ruiten zijn gesneuveld, en ook de gevel van de juwelier heeft flinke schade.

De politie onderzoekt de zaak en wil graag in het bezit komen van camerabeelden en uiteraard getuigen of tipgevers spreken. Ook zijn (meer) camerabeelden welkom. Tips zijn welkom via 0900-8844, het tipformulier op de website van de politie of anoniem via 0800-7000.