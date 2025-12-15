Volg Hart van Nederland
Explosie bij juwelier in Heemskerk: flinke schade, daders op de vlucht

Crime

Vandaag, 09:38

Een ontploffing heeft in de nacht van zondag op maandag voor flinke schade gezorgd bij een juwelier in het Noord-Hollandse Heemskerk. Diverse ramen in de winkelstraat sneuvelden door de explosie. De politie heeft nog niemand aangehouden. Daarom roept die getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.

De explosie vond plaats omstreeks 03.30 uur bij een juwelier aan de Kerkweg. Volgens een correspondent ter plaatse waren de hulpdiensten snel aanwezig in de straat. De brandweer controleerde het pand en de directe omgeving om vast te stellen of er geen gevaarlijke situatie was ontstaan. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Volgens de politie lukte het de daders niet om binnen te komen en verlieten ze de straat zonder buit. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

