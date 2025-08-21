Terug

Man aangehouden voor zware mishandeling om geaardheid in Haarlem

Man aangehouden voor zware mishandeling om geaardheid in Haarlem

Crime

Vandaag, 07:48

Een 19-jarige man uit Haarlem is woensdag aangehouden voor het mishandelen van een 30-jarige man. De politie vermoedt dat dit is gebeurd vanwege de geaardheid van het slachtoffer. De verdachte meldde zich nadat die eerder op de dag beelden had vrijgegeven.

De zware mishandeling vond plaats in de nacht van 31 juli op 1 augustus in de Smedestraat. Trevor (30), het slachtoffer, was die avond met vrienden op stap in café Stiel’s om zijn verjaardag te vieren. Rond 03.30 uur verlieten ze het café en raakten ze in gesprek met twee onbekende mannen. Aanvankelijk was de sfeer vriendelijk, vertelde hij eerder aan Hart van Nederland.

De politie was al enige tijd op zoek naar de verdachte:

Politie over mishandeling Haarlem: 'Lijkt op ruzie over geaardheid'
Politie over mishandeling Haarlem: 'Lijkt op ruzie over geaardheid'

“Eén van die jongens maakte een opmerking over de mooie vrouwen die rondliepen. Ik zei toen: 'Ik zie er hetero uit, maar ik ben gay.' Dat was het laatste wat ik me herinner. Niet veel later werd ik wakker in het ziekenhuis, compleet toegetakeld."

'Hij bewoog niet meer'

Volgens zijn vriend Fred, die bij hem was, sloeg de sfeer plotseling om ter hoogte van café Kokonoches. "De man kwam ineens op mij af, riep iets in het Nederlands en Arabisch en wilde me slaan. Toen ik hem ontweek, zag ik Trevor al op de grond liggen. Hij bewoog niet meer. De man keerde terug en trapte hem nog meerdere keren in zijn gezicht."

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem zei vorige week in een verklaring geschokt te zijn door de mishandeling. Volgens hem staat het geweld niet op zichzelf. "De acceptatie van minderheidsgroepen staat onder druk, ook in Haarlem", aldus Wienen.

ANP

Trevor (30) zwaar mishandeld: 'Ik zei dat ik homo was, daarna werd ik wakker in ziekenhuis'
Trevor (30) zwaar mishandeld: 'Ik zei dat ik homo was, daarna werd ik wakker in ziekenhuis'

