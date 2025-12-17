Drie jongeren aangehouden na beroven kinderen tijdens Sint-Maarten in Haarlem

De politie heeft woensdagochtend drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij berovingen tijdens Sint-Maarten in Haarlem. Het gaat om een 18-jarige man en twee jongens van 16 en 15 jaar, allen afkomstig uit Haarlem. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.

Op dinsdag 11 november werden in de buurt van de Laan van Angers en het Engelandpark meerdere kinderen overvallen. Ze werden beroofd van hun snoep en in sommige gevallen zelfs op de grond geduwd. Eén kind moest voor controle naar het ziekenhuis. De slachtoffers hebben samen met hun ouders aangifte gedaan. De kinderen waren erg geschrokken en kregen slachtofferhulp aangeboden.

Getuigenoproep

Ondanks de eerste aanhoudingen komt de politie nog steeds graag in contact met getuigen. Mensen die iets gezien hebben, kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.