Tamara en Gregorey grijpen in bij aanval op vrouw in Diemen: 'Jullie zijn echte helden'

Tamara en Gregorey grijpen in bij aanval op vrouw in Diemen: 'Jullie zijn echte helden'

Crime

Vandaag, 12:15

Een bijzonder moment woensdagmiddag in Diemen: twee inwoners zijn in het zonnetje gezet voor hun heldhaftige optreden tijdens een beangstigend incident. Gregorey en Tamara schoten op 30 augustus een vrouw te hulp die werd belaagd aan het Zilvermeeuwpad. De politie Amsterdam deelt een foto van de twee helden op hun Instagram-pagina.

Het is vroeg in de ochtend als het tweetal iets verdachts hoort. Ze besluiten meteen in actie te komen. Tamara spreekt de verdachte aan, maar als hij op de vlucht slaat, rent Gregorey achter hem aan, werkt hem tegen de grond en gaat bovenop hem zitten. Tamara belt ondertussen 112 en vangt het geschrokken slachtoffer op. De politie arriveert snel en houdt de verdachte aan.

Officiële onderscheidingen

Woensdag kregen Gregorey en Tamara bloemen, lovende woorden en zelfs officiële onderscheidingen. Ze ontvingen de Zilveren Duim van de politie en de Zilveren Diemer Speld van de gemeente Diemen.

"Alert zijn, afgaan op gevoel, daadkrachtig optreden en zorg bieden: jullie hebben het allemaal samen gedaan, en dat verdient alle lof", benadrukken teamchef Alexander Baaij (Oost-Amstelland) en burgemeester Erik Boog. "Jullie hebben door jullie optreden veel betekend voor het slachtoffer en de samenleving. Grote dank daarvoor, jullie zijn echte helden!"

