Fatale brand in Amsterdam: gewonde vrouw (47) verdacht van brandstichting

Crime

Vandaag, 16:49

Een 47-jarige vrouw is aangehouden na een woningbrand op de Jacob van Lennepkade in Amsterdam-West. Een 48-jarige man kwam daarbij woensdag om het leven.

De eerste melding van de brand kwam woensdag even voor 11.00 uur binnen. De brand woedde op de vierde etage. Brandweerlieden stuitten tijdens de bluswerkzaamheden op het slachtoffer. Hij kwam ondanks een reanimatiepoging te overlijden.

De vrouw was op het moment van de brand ook in de woning. Zij wist op eigen kracht naar buiten te komen, maar raakte wel gewond. Ze wordt verdacht van brandstichting.

ANP/Hart van Nederland

