Dode door woningbrand in Amsterdam, gewonde naar het ziekenhuis

Door een brand in een woning aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam-West is woensdagochtend een dode gevallen, meldt de brandweer. Iemand anders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste melding van de brand kwam even voor 11.00 uur binnen. De brand woedde op de vierde etage. Brandweerlieden vonden tijdens de bluswerkzaamheden twee mensen. Ondanks een reanimatiepoging kwam een van de slachtoffers om het leven.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brand is inmiddels uit. De brandweer doet geen mededelingen over de identiteit van de slachtoffers en of het om de bewoners van het huis gaat.

ANP