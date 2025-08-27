Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode door woningbrand in Amsterdam, gewonde naar het ziekenhuis

Brand

Vandaag, 13:19

Link gekopieerd

Door een brand in een woning aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam-West is woensdagochtend een dode gevallen, meldt de brandweer. Iemand anders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste melding van de brand kwam even voor 11.00 uur binnen. De brand woedde op de vierde etage. Brandweerlieden vonden tijdens de bluswerkzaamheden twee mensen. Ondanks een reanimatiepoging kwam een van de slachtoffers om het leven.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brand is inmiddels uit. De brandweer doet geen mededelingen over de identiteit van de slachtoffers en of het om de bewoners van het huis gaat.

ANP

Lees ook

Grote brand bij afvalverwerker in Deurne: NL-Alert verstuurd om dikke rook
Grote brand bij afvalverwerker in Deurne: NL-Alert verstuurd om dikke rook

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.