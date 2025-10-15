Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte doodsteken man in Amsterdamse Rivierenbuurt is 30-jarige vrouw

Crime

Vandaag, 15:19

Link gekopieerd

De verdachte die dinsdagavond in Amsterdam is aangehouden voor het doodsteken van een man in een woning in de Rivierenbuurt, is een 30-jarige vrouw uit de hoofdstad. Over de relatie tussen slachtoffer en verdachte en de mogelijke toedracht wil de politie nog niets delen omdat het onderzoek nog loopt.

Tegen Het Parool zeggen getuigen dat er ruzie was over achterstallige huur.

Het incident gebeurde op de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. Na aankomst in de woning heeft de politie tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De vrouw is op straat aangehouden.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.