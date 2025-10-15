Man overleden bij steekpartij in woning Amsterdam

Bij een steekpartij in een woning aan de Lekstraat in Amsterdam-Zuid is dinsdagavond een man om het leven gekomen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Volgens Het Parool gaat het om een vrouw.

Volgens de krant hoorden omwonenden rond 19.30 uur hard gegil uit de woning komen. Getuigen vertellen dat ze door het raam zagen hoe de man op de bank lag, met een vrouw bovenop hem. Enkele buurtbewoners probeerden de voordeur in te trappen, maar dat mislukte. Daarop werd een raampje van de voordeur ingeslagen, waardoor de deur kon worden geopend. Tijdens het incident zou ook een bewoonster in het huis aanwezig zijn geweest. Zij zou zich hebben verstopt in een kast.

Huur

De steekpartij zou zijn ontstaan na een ruzie over achterstallige huur, melden getuigen. De vrouw zou eerder een kamer bij het slachtoffer hebben gehuurd en onlangs een aanmaning hebben ontvangen.

De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook vraagt de politie om eventueel beeldmateriaal van voor, tijdens of na het incident te delen met het onderzoeksteam.