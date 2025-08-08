Terug

Man (34) aangehouden voor mishandeling in supermarkt na opmerking over voordringen

Man (34) aangehouden voor mishandeling in supermarkt na opmerking over voordringen

Crime

Vandaag, 18:12

De 34-jarige verdachte die woensdagmiddag een 53-jarige man bewusteloos sloeg in een supermarkt in Amsterdam na een opmerking over voordringen, is aangehouden. Dat meldt de politie vrijdag. Het slachtoffer kreeg een klap die zó hard was, dat hij bewusteloos op de grond belandde. Sindsdien werd de dader gezocht door de politie.

De mishandeling gebeurde rond 15.00 uur bij een supermarkt aan het Bos en Lommerplein, toen de twee mannen in de rij stonden. Na een korte woordenwisseling over voordringen sloeg de verdachte het slachtoffer onverwachts.

De man viel direct op de grond en raakte ernstig gewond. Volgens de politie was hij niet meer aanspreekbaar toen hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Aangehouden na kort onderzoek

Toen agenten ter plaatse kwamen, was de dader al gevlucht. Met behulp van camerabeelden en opsporingsmethoden heeft de politie de verdachte alsnog kunnen identificeren. Daardoor is vrijdagochtend een 34-jarige Amsterdammer aangehouden.

Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis, aldus de politie.

Benieuwd welke straffen er in Nederland kunnen worden opgelegd voor dergelijke delicten? Dat zie je in de onderstaande video:

2:04

