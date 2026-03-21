Verdachte (24) opgepakt voor dodelijke schietpartij Amsterdam Nieuw-West

Crime

Vandaag, 09:15

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vorig weekend op het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West. Het gaat om een 24-jarige man uit de hoofdstad, meldt de politie.

Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart kwam een 19-jarige Amsterdammer om het leven. Hulp ter plaatse mocht niet meer baten. Een 21-jarige plaatsgenoot raakte zwaargewond. Hij werd diezelfde nacht in de omgeving gevonden.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Door ANP

