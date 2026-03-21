Verdachte (24) opgepakt voor dodelijke schietpartij Amsterdam Nieuw-West

Crime
Vandaag, 09:15
De politie heeft een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vorig weekend op het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West. Het gaat om een 24-jarige man uit de hoofdstad, meldt de politie.
Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart kwam een 19-jarige Amsterdammer om het leven. Hulp ter plaatse mocht niet meer baten. Een 21-jarige plaatsgenoot raakte zwaargewond. Hij werd diezelfde nacht in de omgeving gevonden.
De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.