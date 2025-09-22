Schietvereniging Amsterdam moet half jaar dicht: 'Kluisjes met wapens stonden open'

Een schietvereniging aan de Jan Rebelstraat in Osdorp moet zes maanden de deuren sluiten. Burgemeester Femke Halsema nam dat besluit nadat de politie bij een inval honderden wapens, munitie en andere verboden spullen aantrof. In de kantine lagen zelfs doorgeladen vuurwapens, zo meldt de gemeente.

De inval volgde op een melding op 11 september van een man met een doorgeladen wapen. Twee dagen later hield de politie vijf personen aan die geen vergunning hadden om in de club te schieten. Bij de doorzoeking werd duidelijk dat kluizen met wapens en munitie openstonden en onbeveiligd toegankelijk waren.

Naast de wapens vond de politie ook gezichtsbedekkende kleding, hennep, dure horloges, illegale sigaretten en een kogelwerend vest. Volgens Halsema vormen de vele overtredingen samen "een groot gevaar voor de openbare orde". Daarom blijft de schietvereniging minstens een half jaar gesloten.