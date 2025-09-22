Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schietvereniging Amsterdam moet half jaar dicht: 'Kluisjes met wapens stonden open'

Crime

Vandaag, 19:02

Link gekopieerd

Een schietvereniging aan de Jan Rebelstraat in Osdorp moet zes maanden de deuren sluiten. Burgemeester Femke Halsema nam dat besluit nadat de politie bij een inval honderden wapens, munitie en andere verboden spullen aantrof. In de kantine lagen zelfs doorgeladen vuurwapens, zo meldt de gemeente.

De inval volgde op een melding op 11 september van een man met een doorgeladen wapen. Twee dagen later hield de politie vijf personen aan die geen vergunning hadden om in de club te schieten. Bij de doorzoeking werd duidelijk dat kluizen met wapens en munitie openstonden en onbeveiligd toegankelijk waren.

Naast de wapens vond de politie ook gezichtsbedekkende kleding, hennep, dure horloges, illegale sigaretten en een kogelwerend vest. Volgens Halsema vormen de vele overtredingen samen "een groot gevaar voor de openbare orde". Daarom blijft de schietvereniging minstens een half jaar gesloten.

Lees ook

'Zoon Halsema aangehouden voor wapenbezit'
'Zoon Halsema aangehouden voor wapenbezit'
Zwaardere verdenkingen bij geweld in Beverwijk en Heemskerk: 'Twee vast voor poging tot doodslag'
Zwaardere verdenkingen bij geweld in Beverwijk en Heemskerk: 'Twee vast voor poging tot doodslag'
Te weinig toezicht op legaal wapenbezit, duizenden mensen niet gecontroleerd
Te weinig toezicht op legaal wapenbezit, duizenden mensen niet gecontroleerd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.