Amsterdamse buurt opgeschrikt door schietpartij: 'Afschuwelijk'

Crime

Vandaag, 14:42 - Update: 31 minuten geleden

Omwonenden van de Van Hallstraat in Amsterdam zijn maandagochtend opgeschrikt door een schietpartij waarbij een man gewond raakte. "Ik vind het afschuwelijk," zegt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland.

Meerdere omwonenden melden dat zij knallen hebben gehoord rond het moment van het incident. Even daarvoor leek er een grote ruzie te zijn ontstaan. "Het was een enorme vechtpartij onderling," zegt een omwonende. "Het was niet leuk om naar te kijken." De politie kreeg rond 06.30 uur meldingen van een ruzie waarbij zou zijn geschoten.

Agenten troffen bij aankomst niemand aan op de Van Hallstraat. Het slachtoffer werd later gevonden op de Van Kempenaarstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man gewond bij schietpartij Amsterdam, groot gebied afgezet
