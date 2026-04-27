Man gewond bij schietpartij Amsterdam, groot gebied afgezet

Een man is maandagochtend gewond gevonden na melding van een schietpartij aan de Van Hallstraat in Amsterdam, meldt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer werd een paar straten verderop gevonden.

Rond 06.30 uur kwamen meerdere meldingen binnen van een ruzie. Daarbij zouden meerdere schoten zijn gelost. Toen agenten arriveerden bij de Van Hallstraat, troffen zij daar niemand meer aan. Volgens een correspondent ter plaatse werd het slachtoffer niet veel later gevonden op de Van Kempenaarstraat.

De politie is een groot onderzoek gestart en heeft de omgeving ruim afgezet.