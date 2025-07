Bram in elkaar geslagen om Feyenoordshirt: 'Wat als ik nooit meer de oude word?'

Normaal denkt hij wel twee keer na voordat hij met zijn Feyenoord-shirt door zijn eigen stad loopt. Maar zelfs Bram* had niet kunnen bedenken wat hem zou overkomen als hij bij hoge uitzondering toch een keer de straat op zou gaan in het groen. De 30-jarige Amsterdammer werd in mei zwaar mishandeld en belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Wat een leuke dag had moeten worden, veranderde in een paar momenten in een maandenlang revalidatietraject.

De beelden van de mishandeling werden woensdag gedeeld door de politie in Amsterdam. Daarop is te zien hoe Bram wordt lastiggevallen door twee mannen. Een van hen schreeuwt iets naar hem, waarna een korte woordenwisseling ontstaat. Bram wordt geduwd, krijgt een knietje en belandt op de grond. Terwijl hij van de pijn over de grond rolt, krijgt hij ook nog een trap in zijn rug. Een medewerker van een supermarkt weet erger te voorkomen en komt tussenbeide.

Bram heeft de beelden inmiddels ook gezien, en voor hem "vallen de puzzelstukjes in elkaar", vertelt hij aan Rijnmond. "Ik dacht: zo is het dus gegaan", zegt hij. "Je denkt op dat moment: doe wat terug. Maar ze doen dit wanneer je alleen bent en dan sta je machteloos. Het is heel frustrerend."

Uitzondering

De Amsterdammer vertrok die ochtend (11 mei) naar Rotterdam om zijn club te zien spelen tegen PSV, de directe concurrent van aartsrivaal Ajax. Als Ajax die middag wint van NEC, en Feyenoord van PSV, dan is Ajax kampioen van de Eredivisie.

Voordat hij vertrekt, spreekt Bram nog kort met zijn buurman, een trotse Ajax-supporter. Lachend roept die: "Jullie gaan ons kampioen maken vandaag!” Bram besluit daarop, onder hoge uitzondering, zijn groene Feyenoord-shirt aan te trekken. "Als er dan een dag is waarop ik dat shirt in Amsterdam kan dragen, dan is het wel vandaag", legt hij uit.

Shirt uitdoen

Het loopt anders. Ajax verliest in eigen huis met 0-3 en PSV wint in de blessuretijd van Feyenoord (2-3), waardoor de titel aan de Amsterdammers voorbijgaat. Ondanks het verlies van zijn club gaat Bram die avond rustig terug naar Amsterdam. Op zijn scooter rijdt hij langs het Museumplein en besluit een pizza te halen bij een supermarkt in de buurt. Als hij naar buiten loopt, wordt hij agressief benaderd door het duo.

"Ik kan niet meer werken, ik ben letterlijk de ziektewet ingetrapt." Bram*

Direct begint het geduw en geschreeuw. Eén man schreeuwt dat hij zijn shirt moet uittrekken, trekt eraan en duwt Bram. "Ik weigerde mijn shirt uit te doen. Dat pikte hij niet, hij trok aan het logo en de onderkant van mijn shirt", vertelt Bram verder. Hij vermoedt dat een van de mannen hem eerder had zien rijden, daarna een vriend belde en ze hem zijn opgewacht bij de supermarkt.

Fout in het ziekenhuis

Als Bram gewond op de grond ligt, schieten er steeds meer mensen te hulp. Eerst dacht hij dat het letsel meeviel en ging op eigen houtje naar het ziekenhuis. Daar werd hij aanvankelijk weggestuurd: alles leek in orde. Maar een dag later belde een arts alsnog. De scan was verkeerd beoordeeld, en Bram bleek wél ernstig letsel te hebben. Inmiddels zit hij midden in een revalidatietraject dat maanden zal duren.

Zomerplannen

De zomer waarop Bram zich had verheugd, valt volledig in het water. "Ik kan niet meer werken, ik ben letterlijk de ziektewet ingetrapt", zegt hij. Ook sociale dingen zijn lastig: "Ik kan niet lang in drukke omgevingen zijn." Plannen voor een buitenlands project en zijn vakantie zijn geschrapt. "Alles heb ik moeten afzeggen." Ook mentaal is hij flink geraakt. "Je denkt: wat als ik nooit meer de oude word?"

Bram blijft achter zijn keuze staan om het shirt niet uit te doen. "Ik mag dragen wat ik wil. Anders is het hetzelfde als zeggen dat een vrouw die wordt lastiggevallen een te kort rokje droeg." De politie onderzoekt de zaak, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden.

*Bram is een gefingeerde naam