Man zwaar mishandeld op Museumplein: mogelijk vanwege Feyenoord-shirt

Een 30-jarige man is in mei op brute wijze mishandeld op het Museumplein in Amsterdam. De politie denkt dat de aanleiding zijn shirt van Feyenoord was. De Amsterdamse politie deelt woensdag beelden van de aanval via Instagram en vraagt mensen die iets gezien hebben om zich te melden.

Op de beelden is te zien hoe de man net uit een supermarkt komt, wanneer hij direct wordt aangevallen door één van twee mannen die op de stoep rondhangen. De dader draagt een jas met de capuchon over zijn hoofd. Eerst krijgt het slachtoffer een knietje, daarna wordt hij hard op de grond gegooid. Terwijl hij daar ligt, volgt er nog een harde trap. De tweede man kijkt alleen toe.

De klappen hebben grote gevolgen. De mishandelde man liep een hersenbloeding en een gebroken oogkas op. Volgens de politie is hij er ernstig aan toe.

De aanleiding voor het geweld is nog niet bevestigd, maar volgens de politie lijkt het erop dat het shirt van Feyenoord een rol speelde. De politie benadrukt dat ze alle informatie welkom is, ook als het om kleine details gaat. De verdachten zijn nog niet opgepakt.