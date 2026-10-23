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Twee mannen opgepakt na achtervolging en crash in Amsterdam

Twee mannen opgepakt na achtervolging en crash in Amsterdam

Crime

Vandaag, 09:50

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De politie heeft twee mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met een crash na een politieachtervolging in Amsterdam-West. De auto, die eerder was gebruikt bij een plofkraak in Duitsland, crashte op 28 juli in de Nierkerkestraat. In het achtergelaten voertuig werd explosief materiaal aangetroffen.

De BMW werd achtervolgd door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Na de crash sloegen de drie inzittenden op de vlucht en lieten ze de auto achter. Vanwege het explosieve materiaal besloot de politie uit voorzorg omliggende woningen en een verzorgingshuis te ontruimen.

Twee verdachten vast

Een 36-jarige Amsterdammer werd op 29 september aangehouden. Afgelopen dinsdag pakte de politie ook een 25-jarige man uit Amsterdam op. Beide verdachten zitten nog vast.

Een derde man werd in augustus al aangehouden op Schiphol, maar kwam na korte tijd weer vrij. De BMW waarmee de crash was, was eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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