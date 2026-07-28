Mogelijk explosief in gecrashte auto na politieachtervolging in Amsterdam-Osdorp

De politie heeft dinsdagmiddag een deel van de Nierkerkestraat in Amsterdam-Osdorp afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. Aanleiding is een auto die na een politieachtervolging crashte. Volgens de veiligheidsregio ligt mogelijk explosief materiaal in het voertuig.

De politie heeft in een straal van 100 meter meerdere woningen en een verzorgingstehuis met hulpbehoevende personen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst doet nader onderzoek. Er zijn meerdere ambulances aanwezig.

Auto gebruikt bij plofkraak in Duitsland

De auto is een BMW die in de nacht van maandag op dinsdag is gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth, zegt een politiewoordvoerder. Hij werd in Nederland gesignaleerd, waarna een achtervolging is ingezet.

De inzittenden van de auto zijn na de crash gevlucht. De politie is naar deze verdachten "met man en macht" op zoek, zegt de woordvoerder. Er worden een helikopter, drones en honden ingezet.