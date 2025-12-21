Volg Hart van Nederland
Man die drie mensen neerstak is 29-jarige Amsterdammer

Man die drie mensen neerstak is 29-jarige Amsterdammer

Crime

Vandaag, 14:36

De verdachte die zaterdag is opgepakt na een steekincident in Amsterdam, is een 29-jarige Amsterdammer. Dat meldt de politie zondag. In een appartementencomplex aan de Menadostraat zijn zaterdagmiddag drie mensen neergestoken. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar.

De gewonden zijn een man van 45 jaar en een 33-jarige vrouw, beiden uit Amsterdam. Zij wonen in het complex. Ook een 32-jarige vrouw uit Groningen raakte gewond. Een motief is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of dader en slachtoffers elkaar kenden.

Door ANP

