Man aangehouden na steekpartij met drie gewonden in Amsterdam

Crime
Vandaag, 18:19
Bij een steekpartij aan de Menadostraat in Amsterdam zijn drie gewonden gevallen. De drie zijn met steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Er is een verdachte aangehouden.
De melding van een steekincident was rond 16.30 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident in stadsdeel Oost. Een traumateam hoefde niet in actie te komen. Wat er gebeurd is, wordt nog onderzocht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.