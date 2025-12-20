Man aangehouden na steekpartij met drie gewonden in Amsterdam

Bij een steekpartij aan de Menadostraat in Amsterdam zijn drie gewonden gevallen. De drie zijn met steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Er is een verdachte aangehouden.

De melding van een steekincident was rond 16.30 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident in stadsdeel Oost. Een traumateam hoefde niet in actie te komen. Wat er gebeurd is, wordt nog onderzocht.