Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Partner (46) aangehouden na vondst dode vrouw (45) in woning Amsterdam

Crime

Vandaag, 10:12 - Update: 55 minuten geleden

Link gekopieerd

Een 45-jarige vrouw is vrijdagavond dood gevonden in een woning aan de Madurastraat in Amsterdam. De politie gaat er inmiddels vanuit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de woning is een 46-jarige man aangehouden. Volgens de politie gaat het om de partner van het slachtoffer.

Agenten troffen de vrouw rond 19.45 uur aan. Hulp mocht niet meer baten. De recherche startte direct een onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld. Dat onderzoek is nog volop bezig.

Volgens de politie wordt er uitgebreid onderzoek gedaan in en rond het huis. Ook wordt er in de buurt gesproken met bewoners en mogelijke getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De aangehouden man zit vast en mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat.

Getuigenoproep

De politie roept mensen op die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

In Nederland wordt gemiddeld ongeveer een keer in de acht dagen een vrouw om het leven gebracht. Vaak komt de dader uit haar eigen omgeving, zoals een partner, een ex of een familielid.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.