Partner (46) aangehouden na vondst dode vrouw (45) in woning Amsterdam

Een 45-jarige vrouw is vrijdagavond dood gevonden in een woning aan de Madurastraat in Amsterdam. De politie gaat er inmiddels vanuit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de woning is een 46-jarige man aangehouden. Volgens de politie gaat het om de partner van het slachtoffer.

Agenten troffen de vrouw rond 19.45 uur aan. Hulp mocht niet meer baten. De recherche startte direct een onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld. Dat onderzoek is nog volop bezig.

Volgens de politie wordt er uitgebreid onderzoek gedaan in en rond het huis. Ook wordt er in de buurt gesproken met bewoners en mogelijke getuigen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De aangehouden man zit vast en mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat.

Getuigenoproep

De politie roept mensen op die iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

In Nederland wordt gemiddeld ongeveer een keer in de acht dagen een vrouw om het leven gebracht. Vaak komt de dader uit haar eigen omgeving, zoals een partner, een ex of een familielid.