Dode vrouw gevonden in woning Amsterdam-Oost, buurt afgezet voor onderzoek

Crime

Vandaag, 07:29 - Update: 2 uur geleden

In een woning aan de Madurastraat in de Indische Buurt in Amsterdam is vrijdagavond een dode vrouw gevonden. Hoe zij om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek en doet duurde tot diep in de nacht. De politie sluit nog geen enkel scenario uit.

Het lichaam werd even voor 20.00 uur ontdekt. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de Forensische Opsporing. Dat team wordt ingezet wanneer er twijfel is over een natuurlijke dood en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Buurtonderzoek

Buurtbewoners zagen veel politie in de straat en vroegen zich af wat er speelde. Volgens tipgevers aan AT5 stonden er meerdere politieauto's en werd er een speciale politiecontainer bij de woning geplaatst. Ook gingen agenten langs de deuren voor buurtonderzoek.

De identiteit van de overleden vrouw is nog niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de omstandigheden rond haar overlijden.

Door Redactie Hart van Nederland

