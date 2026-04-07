Nieuw onderzoek naar dode man (81) in Amsterdamse woning

Crime

Vandaag, 10:34

De politie is opnieuw volop bezig met onderzoek in een woning aan de De la Reijstraat in Amsterdam. Daar werd eind februari een 81-jarige man dood gevonden. Al snel werd duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Dinsdag wordt de hele dag aanvullend onderzoek gedaan in en rond de woning. Volgens de politie gaat het onder meer om forensisch onderzoek om beter te begrijpen wat er precies is gebeurd.

Groot onderzoeksteam zoekt naar antwoorden

De zaak is opgeschaald naar een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Dat betekent dat specialisten en rechercheurs intensief samenwerken om de dood van de man te onderzoeken.

De politie roept opnieuw mensen op zich te melden. Vooral getuigen of mensen met camerabeelden uit de buurt kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. Informatie delen kan via de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Door Redactie Hart van Nederland

