Dode man (81) in woning Amsterdam is slachtoffer van misdrijf

De man die woensdagmiddag dood werd gevonden in een woning aan de De La Reijstraat, blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dat meldt de politie donderdag.

De identiteit is nog niet officieel vastgesteld, maar het gaat zeer waarschijnlijk om de 81-jarige bewoner van de woning.

De recherche probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken is. Mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden.