Lichaam gevonden in woning Amsterdam-Oost, politie start onderzoek

Crime

Vandaag, 21:36 - Update: 8 minuten geleden

In een woning aan de De la Reijstraat in Amsterdam-Oost is woensdagavond een overleden persoon gevonden. Het zou gaan om een man die mogelijk door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt een correspondent ter plaatse. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze een onderzoek is gestart naar het overlijden.

De politie kreeg rond 17.30 uur een melding binnen dat mensen een overleden persoon hadden aangetroffen in de woning. Agenten gingen meteen naar het adres en begonnen kort daarna met onderzoek in en rond het huis. Op beelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat een deel van de De la Reijstraat is afgezet met lint.

De politiewoordvoerder laat weten dat ze met alle scenario's rekening houden. Wat zich in de woning heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van de overleden persoon is nog niets officieel bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

