Dood door orale seks niet bewezen, man (33) krijgt fors lagere straf

De rechtbank in Alkmaar heeft een 33-jarige man uit Anna Paulowna veroordeeld tot 10 maanden cel, omdat hij seksuele handelingen heeft laten uitvoeren door zijn bewusteloze vriendin. De vrouw (21) was op 12 augustus 2022 buiten kennis geraakt door overmatig alcoholgebruik.

Volgens de rechters heeft Sebastiën van de B. zich schuldig gemaakt aan seksueel binnendringen van iemand die volledig weerloos was. Het slachtoffer overleed twee dagen later. Justitie ging ervan uit dat de vrouw was gestikt in de penis van de man, maar dat vindt de rechtbank niet bewezen.

Dit zijn de straffen in Nederland:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Hoewel het Openbaar Ministerie dertig maanden cel had geëist, kreeg Van de B. uiteindelijk een veel lagere straf. Dat komt doordat niet vaststaat dat de seksuele handeling ook de oorzaak van haar dood was. Volgens de rechtbank kan ook alcoholvergiftiging tot het overlijden hebben geleid.

De vrouw was die avond zo dronken dat ze volgens de rechtbank “in een toestand van onmacht” verkeerde. Toch liet Van de B. haar orale seks met hem verrichten. Daarmee heeft hij zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een ernstig seksueel misdrijf.

Weerloze en kwetsbare slachtoffer

Volgens de rechtbank heeft Van de B. "de weerloze en kwetsbare positie van het slachtoffer misbruikt voor zijn eigen lustbevrediging". De rechter wees er daarbij op dat de jonge vrouw min of meer van hem afhankelijk was en eerder slachtoffer was geweest van seksueel misbruik.

Het slachtoffer verloor haar moeder toen ze zes jaar oud was en anderhalf jaar later haar vader. Twee weken geleden maakte een tante van het slachtoffer gebruik van haar spreekrecht. Ze noemde de relatie tussen Van de B. en het meisje "heel ongezond en onveilig".

Video's

Tijdens de zitting twee weken geleden bekeek de rechtbank twee video's die de verdachte op de bewuste avond, naar zijn eigen zeggen "een erotische avond", had gemaakt. Te zien was onder meer dat de drank rijkelijk vloeide en dat de vrouw in laveloze toestand op de bank lag. In weerwil van zijn eigen verklaring is volgens de rechtbank komen vast te staan dat Van de B. kort voordat hij 112 belde orale seks heeft gehad met het slachtoffer. Hij belde het alarmnummer omdat zij was gestopt met ademen. Na reanimatie is zij naar het ziekenhuis gebracht. Zij is niet meer bij kennis geweest.

ANP