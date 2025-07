Man verstikt dronken vrouw met penis: 30 maanden cel geëist

De 31-jarige Sebastiën van de B. hangt een celstraf van 30 maanden boven het hoofd voor de dood van zijn 21-jarige vriendin. Volgens justitie verstikte hij zijn 21-jarige vriendin met zijn penis tijdens orale seks, terwijl zij dronken en bewusteloos was. De vrouw overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De fatale avond vond plaats op 12 augustus 2022 in de woning van de verdachte. Het slachtoffer, door het OM omschreven als "een jong, kwetsbaar meisje", woonde destijds bij hem. Na de fatale nacht werd zij in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Twee dagen later overleed ze, nadat de familie besloot de beademing te stoppen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Beelden van de avond

Van de B. vertelde de politie dat de vrouw stopte met ademen tijdens orale seks, maar zegt zich daar verder niets van te herinneren. Hij ontkent dat haar overlijden daardoor kwam. Wat volgens justitie wel hard bewijs oplevert, zijn videobeelden die hij die avond zelf maakte en via Snapchat verspreidde.

Op die beelden is te zien hoe de avond verloopt: chaotisch, vol drank en seksuele handelingen. Justitie stelt dat Van de B. zich dominant en denigrerend opstelde, terwijl het slachtoffer zichtbaar in onmacht verkeerde. Zij is onder meer te zien terwijl ze moet overgeven of bewusteloos op de bank ligt.

De aanklacht luidt: seksueel binnendringen van een in onmacht verkerend persoon, met de dood tot gevolg. "Hij heeft misbruik gemaakt van haar weerloosheid en slechts zijn eigen seksuele behoefte vooropgesteld", verklaarde de officier van justitie. Ook werd bekend dat het slachtoffer zelf een urenlange geluidsopname maakte, maar het OM slaagt er vooralsnog niet in haar iPhone te kraken.

'Relatie was heel ongezond'

Het slachtoffer verloor haar moeder toen ze zes jaar oud was en anderhalf jaar later haar vader. In de rechtszaal sprak een tante van het slachtoffer namens de familie. Ze noemde de relatie tussen Van de B. en het meisje "heel ongezond en onveilig".

Op 24 juli doet de rechtbank uitspraak.

ANP