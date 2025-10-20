Geboorteakte en foto's van overleden baby Levi gestolen: 'Enige tastbare herinnering weg'

Het gezin van Jessica van Bommel uit het Brabantse Wilbertoord beleefde vorige week vrijdag een nachtmerrie. Na een gezellige dag in het Tikibad van Duinrell kwamen ze rond 23.30 uur thuis en ontdekten dat er was ingebroken. De inbrekers hadden het gemunt op hun kluis, waarin onder meer de geboorteakte en foto's zaten van hun overleden zoontje Levi. Het gezin is er kapot van en wil de foto's en de akte graag terug.

Levi overleed toen hij nog maar één dag oud was. "Hij was onderdeel van ons gezin", vertelt Jessica aan Hart van Nederland. Het gezin herdenkt zijn verjaardag elk jaar in mei en bezoekt dagelijks zijn graf. "Hij is nog steeds een groot deel van ons leven."

Een van de weinige foto's van Levi. Beeld: Familie

Herinneringen gestolen

Toen het gezin thuiskwam na het dagje Duinrell, zagen ze dat de tuindeuren openstonden. Beneden leek niets gestolen, maar op de trap zagen ze modderige voetstappen. Boven bleek dat de inbrekers een kluis hadden gevonden in de inloopkast, die verankerd zat in de muur. Daarin zaten autosleutels, contant geld én iets onschatbaars: foto's en de geboorteakte van Levi. De enige tastbare herinneringen aan hun zoontje zijn nu weg.

"Het geld is jammer, maar geef alsjeblieft de spullen van Levi terug", zegt Jessica met een diepe zucht. Ze hoopt dat de persoonlijke spullen alsnog ergens opduiken. "Levi betekent alles voor mij."

Politieonderzoek

De politie is ingeschakeld en bewakingsbeelden van de inbraak worden onderzocht. Volgens de familie was het een doelgerichte inbraak, aangezien de rest van de spullen nauwelijks aangeraakt was. Het gezin kan er amper meer van slapen. "Dit is voor ons enorm pijnlijk."