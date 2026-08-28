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Poging tot brandstichting bij toekomstige asielopvang Valkenswaard

Crime

Vandaag, 19:40

Bij een toekomstige opvang voor asielzoekers in Valkenswaard is onlangs geprobeerd brand te stichten. Dat concludeert de politie na onderzoek. Eerder vermoedde de politie al dat er sprake was van opzet. Of er ook echt brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk.

Woensdagavond kreeg de politie een melding dat er roetvlekken zichtbaar waren aan het pand aan de Leenderweg in de Brabantse plaats. Ook waren meerdere ruiten vernield. Mogelijk is er iets vlambaars tegen het gebouw gegooid.

Anderhalve week daarvoor keurde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de plannen voor de opvanglocatie goed. Er komen volgens plan zo'n veertig alleenstaande minderjarige asielzoekers te wonen, in een zogenoemde AMV-locatie.

Andere locatie beschadigd door explosief

In het Brabantse dorp Engelen zijn er ook plannen voor een AMV-locatie. Die beoogde locatie werd in mei beschadigd door een explosief.

De politie roept getuigen op zich te melden.

Door ANP

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