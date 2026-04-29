Gestolen scootmobiel blikjeskoning Teun terecht, verdachte aangehouden

Goed nieuws voor blikjeskoning Teun uit Tilburg: zijn gestolen scootmobiel is terecht. De politie heeft een 21-jarige man uit Tilburg aangehouden als verdachte van de diefstal.

De scootmobiel werd maandagavond rond 22.00 uur gestolen aan de Bredaseweg, toen Teun even een winkel binnen was. Bij terugkomst was zijn vervoermiddel verdwenen. Volgens de politie hadden zowel hij als het winkelpersoneel al een vermoeden wie erachter zat.

Een dag later keerde de vermoedelijke dader terug naar de winkel. Het personeel belde direct de politie, waarna agenten de man dinsdagavond aanhielden.

Bekendheid

Teun kreeg landelijke aandacht in juli 2024, toen hij tijdens de Tilburgse kermis volgens velen de 'jackpot' binnenhaalde, zonder ook maar één euro uit te geven aan attracties. Dag in, dag uit reed hij met zijn scootmobiel over het terrein, op zoek naar lege blikjes en flesjes.

