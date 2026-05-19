Grote politieactie met 200 agenten in Brabant: negen verdachten opgepakt

Bij een grote politieactie in Tilburg en Oisterwijk zijn dinsdagochtend negen verdachten opgepakt. Zo'n 200 politieagenten van verschillende afdelingen kwamen samen voor meerdere invallen, meldt de politie.

Onder leiding van een officier van justitie kwamen de agenten bij zonsopkomst in actie. Meerdere panden werden doorzocht. De aangehouden verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud en worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet.

Tijdens de invallen heeft de politie verschillende goederen in beslag genomen.

In de video hieronder geeft de politie meer informatie over de aanhoudingen:

Geen contact met buitenwereld

De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau om te worden verhoord. Ze mogen geen contact hebben met andere gedetineerden en geen televisie kijken, radio luisteren of kranten lezen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat en met politie en justitie.

Benieuwd wat voor straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan de video bovenaan het artikel, waarin Hart van Nederland dat uitlegt.