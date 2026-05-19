Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote politieactie met 200 agenten in Brabant: negen verdachten opgepakt

Crime

Vandaag, 14:10

Link gekopieerd

Bij een grote politieactie in Tilburg en Oisterwijk zijn dinsdagochtend negen verdachten opgepakt. Zo'n 200 politieagenten van verschillende afdelingen kwamen samen voor meerdere invallen, meldt de politie.

Onder leiding van een officier van justitie kwamen de agenten bij zonsopkomst in actie. Meerdere panden werden doorzocht. De aangehouden verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud en worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet.

Tijdens de invallen heeft de politie verschillende goederen in beslag genomen.

In de video hieronder geeft de politie meer informatie over de aanhoudingen:

Geen contact met buitenwereld

De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau om te worden verhoord. Ze mogen geen contact hebben met andere gedetineerden en geen televisie kijken, radio luisteren of kranten lezen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat en met politie en justitie.

Benieuwd wat voor straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan de video bovenaan het artikel, waarin Hart van Nederland dat uitlegt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Steeds vaker drugslabs opgerold, zo herken je er een in je eigen wijk
Steeds vaker drugslabs opgerold, zo herken je er een in je eigen wijk
Forse stijging aantal drugsdumpingen, Brabant is koploper
Forse stijging aantal drugsdumpingen, Brabant is koploper

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.