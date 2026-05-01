Naaktloper opnieuw gespot in Tilburg, man overgedragen aan zorginstelling

Crime

Vandaag, 17:41

De man die donderdagavond naakt door Tilburg liep, is een dag later opnieuw gesignaleerd. Dat meldt Omroep Brabant. Vrijdagmiddag liep hij weer naakt over de Ringbaan-West, waar de politie hem heeft staande gehouden.

De politie bevestigt dat het om dezelfde persoon gaat die eerder al voor ophef zorgde. De man is opnieuw meegenomen door agenten. Een woordvoerder laat aan de regionale omroep weten dat hij wordt overgedragen aan een zorginstelling.

In Nederland is het verboden om naakt over straat te lopen, behalve op plekken die daarvoor zijn aangewezen. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert meestal een boete van 380 euro.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bizar tafereel: man loopt poedelnaakt over straat in Tilburg
Bizar tafereel: man loopt poedelnaakt over straat in Tilburg

