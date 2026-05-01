Bizar tafereel: man loopt poedelnaakt over straat in Tilburg

Crime

Vandaag, 09:21

Mensen in Tilburg moesten donderdagavond even goed twee keer kijken: een man liep poedelnaakt over straat. Het opvallende tafereel speelde zich af op de kruising van de Ringbaan-West bij de Westpoint. De man leek geen haast te hebben en liep in een rustig tempo over de stoep.

De politie werd snel gealarmeerd en wist de man staande te houden op de Kwaadeindstraat. Agenten sloegen hem in de boeien en namen hem mee naar het bureau.

Forse boete

Naakt over straat lopen is in Nederland verboden, behalve op speciaal aangewezen plekken. In de meeste gevallen volgt een boete van 380 euro voor wie zich daar niet aan houdt.

Waarom de man zonder kleding over straat liep, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wie hij is en waar hij vandaan komt.

Door Redactie Hart van Nederland

