Tiener met stroomstoten aangehouden na steekincident in Tilburg

In Tilburg is maandagochtend een minderjarige aangehouden na een steekincident aan de Piusstraat. Rond 07.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een conflict waarbij iemand zou zijn gestoken. Agenten gingen met spoed ter plaatse.

Ter plaatse vonden ze een gewonde. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De verdachte, een minderjarige, werd aangehouden door de politie, maar werkte niet mee. Daarom gebruikten de agenten een stroomstootwapen.

Onderzoek naar de toedracht

Later vonden de agenten het mes dat vermoedelijk is gebruikt bij de steekpartij. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De minderjarige verdachte zit vast en wordt verhoord op het politiebureau.