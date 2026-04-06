Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw opgepakt na steekpartij in woning Vught, man (26) gewond

Crime

Vandaag, 12:17

Link gekopieerd

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een vrouw aangehouden na een steekpartij in Vught. Het incident gebeurde in een appartement aan de Steenweg. Een 26-jarige man uit Den Bosch raakte gewond aan zijn hoofd.

Iets na 03.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een steekincident in de woning van de aangehouden vrouw. Meerdere personen waren daar op bezoek. "Om nog onduidelijke redenen greep de vrouw op enig moment een mes. In de situatie die daaruit ontstond, werd het slachtoffer geraakt", schrijft de politie.

Drie aangiftes

De andere personen die in de woning aanwezig waren, konden de woning ontvluchten en schakelden de politie in. De vrouw is aangehouden. Drie personen hebben aangifte gedaan. De verdachte zit nog vast voor onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.