Vrouw opgepakt na steekpartij in woning Vught, man (26) gewond

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een vrouw aangehouden na een steekpartij in Vught. Het incident gebeurde in een appartement aan de Steenweg. Een 26-jarige man uit Den Bosch raakte gewond aan zijn hoofd.

Iets na 03.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een steekincident in de woning van de aangehouden vrouw. Meerdere personen waren daar op bezoek. "Om nog onduidelijke redenen greep de vrouw op enig moment een mes. In de situatie die daaruit ontstond, werd het slachtoffer geraakt", schrijft de politie.

Drie aangiftes

De andere personen die in de woning aanwezig waren, konden de woning ontvluchten en schakelden de politie in. De vrouw is aangehouden. Drie personen hebben aangifte gedaan. De verdachte zit nog vast voor onderzoek.