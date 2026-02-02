Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

13 agenten vallen huis binnen in Sprang-Capelle, bewoner niet aangetroffen

Crime

Vandaag, 15:17 - Update: 23 minuten geleden

Link gekopieerd

Dertien agenten hebben maandagochtend een inval gedaan in een huis in Sprang-Capelle. De agenten troffen niet de desbetreffende persoon die ze wilden aanhouden. Dat meldt Omroep Brabant.

Om 06.00 arriveerden dertien agenten in meerdere onopvallende politievoertuigen in de Raadhuisstraat in de Noord-Brabantse plaats. De agenten hebben een huis en de omliggende tuinen volledig doorzocht, maar vonden niet degene die zij wilden aanhouden. Rond 08.30 verlieten de agenten de plek van de inval. De politie houdt wat de reden is voor deze inval in het midden, schrijft de omroep.

Eerdere inval

Het is niet de eerste keer dat er in deze straat in Sprang-Capelle een inval werd gedaan. Het huis ligt namelijk schuin tegenover het pand waar enkele weken geleden een cocaïnewasserij werd ontdekt. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de inval van deze ochtend en de cocaïnewasserij.

In hetzelfde huis heeft er in 2018 ook al een inval plaatsgevonden. Deze inval had te maken met een lopend rechercheonderzoek rondom drugs. Hier is toen wel een bewoner aangehouden.

Door Pien Beijsens

Lees ook

Werkende cocaïnewasserij aangetroffen in woning in Sprang-Capelle
Werkende cocaïnewasserij aangetroffen in woning in Sprang-Capelle

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.