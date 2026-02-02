13 agenten vallen huis binnen in Sprang-Capelle, bewoner niet aangetroffen

Dertien agenten hebben maandagochtend een inval gedaan in een huis in Sprang-Capelle. De agenten troffen niet de desbetreffende persoon die ze wilden aanhouden. Dat meldt Omroep Brabant.

Om 06.00 arriveerden dertien agenten in meerdere onopvallende politievoertuigen in de Raadhuisstraat in de Noord-Brabantse plaats. De agenten hebben een huis en de omliggende tuinen volledig doorzocht, maar vonden niet degene die zij wilden aanhouden. Rond 08.30 verlieten de agenten de plek van de inval. De politie houdt wat de reden is voor deze inval in het midden, schrijft de omroep.

Eerdere inval

Het is niet de eerste keer dat er in deze straat in Sprang-Capelle een inval werd gedaan. Het huis ligt namelijk schuin tegenover het pand waar enkele weken geleden een cocaïnewasserij werd ontdekt. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de inval van deze ochtend en de cocaïnewasserij.

In hetzelfde huis heeft er in 2018 ook al een inval plaatsgevonden. Deze inval had te maken met een lopend rechercheonderzoek rondom drugs. Hier is toen wel een bewoner aangehouden.