Massale vechtpartij op kermis Rosmalen: twee mensen aangehouden

Crime

Vandaag, 07:11

Een gezellige avond op de kermis in Rosmalen is dinsdag flink ontspoord. Op het Gildeplein barstte rond 19.00 uur een massale vechtpartij los tussen groepen jongeren. Volgens de politie is het "pittig geweest", vertelt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Er zijn twee mensen aangehouden.

De knokpartij begon volgens een ooggetuige buiten het kermisterrein, maar verplaatste zich al snel naar de kermis zelf. De getuige vertelt aan het Brabants Dagblad dat het er hard aan toeging: "Ze waren elkaar aan het jagen en knokken. Het begon met jongeren, maar later begonnen volwassenen zich ermee te bemoeien."

Beveiligers die probeerden in te grijpen, zouden zelf ook zijn aangevallen. De politie moest met zeker tien wagens uitrukken om de situatie onder controle te krijgen en gebruikte daarbij de wapenstok.

De onruststokers zouden zich vooral hebben verplaatst op fatbikes en fietsen. Volgens de getuige werd het een soort kat-en-muisspel tussen de relschoppers en de politie. De getuige houdt zijn hart vast voor wat er nog meer kan gebeuren: "Ik ben bang dat het vanavond weer raak is", vertelt hij tegen de krant.

Zeker twee aanhoudingen

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er zeker twee aanhoudingen zijn verricht rondom de opstootjes op de kermis. Zij kunnen niet zeggen waarom deze twee personen zijn aangehouden. "Het was een paar keer onrustig, waardoor we twee keer op linie moesten staan."

De kermis sloot dinsdagavond eerder de poorten vanwege de onrust. Volgens buurtbewoners rommelt het al langer: ook maandagavond zouden er kleine vechtpartijen zijn geweest.

