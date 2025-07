Spannende uren in Roosendaal: onderhandelaars krijgen man uit woning

In de Fatimawijk in Roosendaal is donderdagavond een man onder begeleiding van politie-onderhandelaars uit zijn woning gehaald. De man zou zichzelf of anderen hebben willen schaden, waardoor de politie de situatie zeer serieus nam. Huizen werden ontruimd en de wijk afgesloten. Inmiddels is de wijk weer vrijgegeven.

Om de veiligheid van zowel de verdachte als de omwonenden te waarborgen, is er door de veiligheidsregio bewust terughoudendheid geweest in het delen van informatie over het incident. De Fatimawijk was sinds donderdagmiddag 17.00 uur deels afgesloten en bewoners van omliggende straten konden hun huizen alleen in geval van nood betreden of verlaten.

Gas afgesloten

Rond 20.00 uur heeft energieleverancier Enexis het gas in de hele straat afgesloten. Wat precies de aanleiding was voor het incident blijft onduidelijk, het onderzoek loopt nog.