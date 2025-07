Verdachte situatie Roosendaal: huizenblokken ontruimd en gas afgesloten

Een deel van de Fatimawijk in Roosendaal is donderdagmiddag afgezet vanwege een verdachte situatie in een woning. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten, die mensen oproept om uit de buurt te blijven.

Update 19:20 uur - De politie is nog altijd actief in de Fatimawijk. Bewoners van het afgesloten gebied mogen uit veiligheidsoverwegingen voorlopig alleen in noodgevallen hun wijk in of uit.

Uit voorzorg worden momenteel meerdere huizenblokken in de straat van de verdachte woning in de Fatimawijk ontruimd. De bewoners worden opgevangen in Buurthuis Keijenburg. Ook omwonenden die binnen het afgesloten gebied wonen en tijdelijk niet naar huis kunnen, kunnen hier terecht.

Op X zijn toeschouwers onder de indruk van de robothond die de politie helpt:

Wat er precies speelt, is nog niet duidelijk. Wel is de Dienst Speciale Interventies aanwezig op de locatie. 'Een deel van de Fatimawijk is op dit moment afgesloten. Er is een omleiding via de Strausslaan, Boulevard en van Gilselaan. We verzoeken mensen om deze wegen te gebruiken', aldus de veiligheidsregio.

Volgens Omroep Brabant zet de politie een robothond in en wordt zo'n robot gebruikt om bijvoorbeeld onderzoek te doen in een drugslab.

Update 20:00 uur - Rond acht uur heeft Enexis, volgens Omroep Brabant, het gas afgesloten in de hele straat. Sinds donderdagmiddag half vijf is de Fatimawijk afgesloten, maar wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk.

