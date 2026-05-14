Drugsdealer die klanten lokte met dagelijkse 'sms-bom' opgepakt in Oss

Een drugsdealer die dagelijks potentiële klanten aanspoorde met sms'jes om drugs te kopen, is vorige week opgepakt in Oss. Dat meldt de politie donderdag. Ook zijn nog twee andere personen aangehouden, omdat zij hem zouden hebben geholpen bij de handel.

Het onderzoek begon na een anonieme melding uit een wijk in Oss. Bewoners klaagden daar over flinke overlast door drugscriminaliteit. De politie nam de signalen serieus en startte direct een onderzoek.

'Sms-bom'

Agenten ontdekten tijdens het onderzoek dat de dealer vrijwel iedere dag een zogenoemde 'sms-bom' verstuurde naar mogelijke klanten. In de berichten werd de drugs uitgebreid aangeprezen en konden afnemers direct bij hem bestellen.

Naast cocaïne werd er onder andere ook Ketamine gevonden zoals is te zien op de onderstaande foto:

Bij een inval in een woning aan de Jakob Goldsmidstraat in Oss werd de vermoedelijke dealer aangehouden. In een andere woning vond de politie verschillende soorten drugs, telefoons en een geldbedrag. De telefoons worden nog onderzocht.

Oproep politie

De politie roept Ossenaren op alert te blijven op signalen van drugscriminaliteit. Denk daarbij aan jongeren die snel iets overhandigen aan voorbijgangers of auto's waar voortdurend andere mensen kort in- en uitstappen.