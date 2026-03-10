Politie zoekt in vijver Oss naar vuurwapen in zaak doodgeschoten Maihemuti

In het onderzoek naar de dood van Maihemuti Yisikandaier (23) doorzoekt het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie maandag een vijver in Oss. In het water aan de Joost van den Vondellaan zou een vuurwapen liggen.

De 23-jarige Maihemuti werd maandagavond 10 februari 2025 aan de Professor Regoutstraat in Oss doodgeschoten. Beelden van het onderzoek die avond zie je in bovenstaande video. De recherche doet sindsdien onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Onderzoek in het water

Tot nu toe is onder meer een zwarte Mercedes in beslag genomen en onderzocht. De dader(s) zou mogelijk gevlucht zijn in die auto. De Mercedes heeft de bewuste avond een tijd stilgestaan op de Joost van den Vondellaan, vlakbij de vijver. Daarom wordt daar nu gezocht naar het vuurwapen dat toen is gebruikt.

Het team dat maandag onderzoek doet in de vijver, het LTOZ, is gespecialiseerd in het zoeken naar en bergen van vermiste personen en voorwerpen onder water. Daarbij worden door sonarexperts geavanceerde sonarapparatuur en onderwaterrobots gebruikt.

Maihemuti uit China

Maihemuti is geboren in China en emigreerde later naar Turkije. De man sprak Oeigoers, Turks en wellicht ook Engels. Het is onduidelijk hoe hij in Nederland terecht is gekomen. Wel is bekend dat hij eerder verbleef in de omgeving van Biddinghuizen, Ter Apel, Enschede, Oss en Oosterhout. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats, meldde de politie eerder.

De politie wil in contact komen met mensen die de man kenden of hem onderdak gaven. Ook hoopt de politie dat mensen meer weten over de inzittende(n) van de zwarte Mercedes.