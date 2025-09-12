Gigantische politiecontrole bij Oss: wapens, drugs en 80.000 euro ingenomen

Bij een grote verkeerscontrole langs de A59 bij Oss zijn donderdag meer dan 600 boetes uitgedeeld. De politie pakte drie mensen op, nam drie voertuigen in beslag en haalde ruim 80.000 euro aan openstaande vorderingen binnen. Dat maakt de politie Oost-Brabant vrijdag bekend.

De actie werd gehouden samen met de Belastingdienst, Douane, RDW en verschillende gemeenten. Op een parkeerplaats langs de snelweg werden speciale controle-straten ingericht. Auto’s, bestelbusjes en kleine vrachtwagens werden van de weg gehaald en grondig nagekeken, onder meer met speurhonden en controles van verborgen ruimten.

Drugs, sigaretten en wapens

Tien bestuurders bleken onder invloed van verdovende middelen te rijden. Bovendien nam de douane tientallen sloffen illegale sigaretten in beslag.

Even verderop in Uden is in een pand een flinke partij drugs gevonden. De gemeente Maashorst bekijkt of het gebouw gesloten wordt op basis van de Opiumwet. Bij een ander onderzoek stuitte de politie in een woning op een groot bedrag contant geld, een verboden wapen en nog meer drugs.