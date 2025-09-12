Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gigantische politiecontrole bij Oss: wapens, drugs en 80.000 euro ingenomen

Crime

Vandaag, 16:55

Link gekopieerd

Bij een grote verkeerscontrole langs de A59 bij Oss zijn donderdag meer dan 600 boetes uitgedeeld. De politie pakte drie mensen op, nam drie voertuigen in beslag en haalde ruim 80.000 euro aan openstaande vorderingen binnen. Dat maakt de politie Oost-Brabant vrijdag bekend.

De actie werd gehouden samen met de Belastingdienst, Douane, RDW en verschillende gemeenten. Op een parkeerplaats langs de snelweg werden speciale controle-straten ingericht. Auto’s, bestelbusjes en kleine vrachtwagens werden van de weg gehaald en grondig nagekeken, onder meer met speurhonden en controles van verborgen ruimten.

Drugs, sigaretten en wapens

Tien bestuurders bleken onder invloed van verdovende middelen te rijden. Bovendien nam de douane tientallen sloffen illegale sigaretten in beslag.

Even verderop in Uden is in een pand een flinke partij drugs gevonden. De gemeente Maashorst bekijkt of het gebouw gesloten wordt op basis van de Opiumwet. Bij een ander onderzoek stuitte de politie in een woning op een groot bedrag contant geld, een verboden wapen en nog meer drugs.

Lees ook

Man (68) mishandelt agent na controle op fietsverlichting in Medemblik
Man (68) mishandelt agent na controle op fietsverlichting in Medemblik
Zorgen om Duitse grenscontroles: 'Impact op duizenden mensen'
Zorgen om Duitse grenscontroles: 'Impact op duizenden mensen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.