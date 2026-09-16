OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meisje (14) opgepakt na enorme ravage op basisschool Mierlo

Crime

Vandaag, 16:24

Een meisje van 14 jaar uit Mierlo is dinsdag aangehouden voor de enorme vernielingen bij basisschool De Kleine Vos. De schade in het schoolgebouw wordt voorlopig geschat op zo'n 100.000 euro. De politie verdenkt het meisje van vernieling in vereniging.

Op zondagavond 30 augustus werden meerdere klaslokalen en andere ruimtes in de basisschool zwaar vernield. Ramen werden ingeslagen, kasten omgegooid en spullen door de school gegooid. De ravage was zo groot dat de deuren van de school de volgende ochtend gesloten bleven.

De politie startte diezelfde avond een onderzoek. Nadat de zaak uitgebreid in het nieuws kwam, meldden zich volgens de politie meerdere getuigen. Informatie van die getuigen en verder onderzoek leidden dinsdag tot de aanhouding van de 14-jarige verdachte.

Meer verdachten in beeld

Daarmee is het onderzoek nog niet klaar. Binnenkort worden volgens de politie meerdere personen als verdachte gehoord. Vanwege hun jonge leeftijd deelt de politie daar voorlopig geen verdere informatie over.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Grote ravage op basisschool in Mierlo, politie zoekt groep jongeren
Crime
Grote ravage op basisschool in Mierlo, politie zoekt groep jongeren
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.