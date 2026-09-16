Meisje (14) opgepakt na enorme ravage op basisschool Mierlo

Een meisje van 14 jaar uit Mierlo is dinsdag aangehouden voor de enorme vernielingen bij basisschool De Kleine Vos. De schade in het schoolgebouw wordt voorlopig geschat op zo'n 100.000 euro. De politie verdenkt het meisje van vernieling in vereniging.

Op zondagavond 30 augustus werden meerdere klaslokalen en andere ruimtes in de basisschool zwaar vernield. Ramen werden ingeslagen, kasten omgegooid en spullen door de school gegooid. De ravage was zo groot dat de deuren van de school de volgende ochtend gesloten bleven.

De politie startte diezelfde avond een onderzoek. Nadat de zaak uitgebreid in het nieuws kwam, meldden zich volgens de politie meerdere getuigen. Informatie van die getuigen en verder onderzoek leidden dinsdag tot de aanhouding van de 14-jarige verdachte.

Meer verdachten in beeld

Daarmee is het onderzoek nog niet klaar. Binnenkort worden volgens de politie meerdere personen als verdachte gehoord. Vanwege hun jonge leeftijd deelt de politie daar voorlopig geen verdere informatie over.