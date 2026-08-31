Grote ravage op basisschool in Mierlo, politie zoekt groep jongeren

De deuren van basisschool De Kleine Vos in Mierlo bleven maandagochtend gesloten, omdat er zondagavond grote vernielingen zijn aangericht. In bijna alle gangen en lokalen trof de politie schade aan. Ramen zijn ingeslagen, kasten zijn omgegooid en vernield en spullen zijn op de grond gegooid.

De vernielingen zijn volgens de politie waarschijnlijk zondag tussen 18.00 en 20.00 uur gepleegd. Uit een eerste buurtonderzoek komt naar voren dat vermoedelijk een groep jongeren van rond de 15 jaar betrokken is. De politie roept ouders in de omgeving van Mierlo op om met hun kinderen te praten als zij zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur niet thuis waren.

Eind januari richtten twee minderjarigen een ravage aan in een ziekenhuis in Schiedam. In de bovenstaande video zie je de troep die ze hebben gemaakt.

'Heel erg verdrietig'

De ravage komt hard aan bij de school. Directeur Samantha Berkvens is "heel erg verdrietig", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Dit is een veilige plek voor onze kinderen, maar deze is nu vernield."

De school blijft maandag dicht zodat alles kan worden opgeruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer de deuren weer opengaan. "We zijn met man en macht aan het onderzoeken wat er is gebeurd en wanneer we weer open kunnen", zegt Berkvens. "Of dat morgen of overmorgen is weet ik niet. We willen onze kinderen weer zien, maar het belangrijkste is dat het veilig is."

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Getuigenoproep

De politie zoekt nog naar getuigen en beelden uit de directe omgeving van de school. Mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord of deurbel- of dashcambeelden hebben, kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.