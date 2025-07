'Hartstikke lieve meid', buurt aangedaan door dood vrouw in Kaatsheuvel

De schok is groot in Kaatsheuvel na de vondst van een overleden vrouw in een badje in haar tuin aan het Langemeer in Kaatsheuvel. Toch verrast het buurtbewoners ook niet helemaal dat er juist bij dat huis iets gebeurd is. Volgens hen was het in en rond de woning wel vaker onrustig, zo vertellen zij tegen Hart van Nederland.

De vrouw, de bewoonster van het huis, werd zaterdagochtend dood aangetroffen in de tuin. Een 39-jarige man uit Kaatsheuvel is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Een buurman van verderop in de straat zegt niet verbaasd te zijn: "Nee, ik sta er niet van te kijken, nee. Ik denk dat daar zoveel gebeurde. Ze waren eigenlijk de hele dag wel luidruchtig." Toch schetst hij ook een ander beeld. "Die vrouw was wel netjes hoor, ze deed de poort schoonmaken bijvoorbeeld."

'Regelmatig harde muziek'

Een andere buurman vertelt dat het vaker raak was: "Ja, ik hoorde gisteravond wel veel harde muziek, maar verder heb ik er niet veel van meegekregen. Het gebeurde wel regelmatig daar. Er zal iets meer aan de hand zijn dan alleen jacuzzi-zwemmen, toch?”

Volgens hem was het geen eenmalig feest: "Dat is niet alleen afgelopen keer geweest. Nou is het traumatisch afgelopen natuurlijk, maar het gebeurde regelmatig”.

'Ze hield van een feestje'

Een buurvrouw reageert aangedaan: "Het was een hartstikke lieve meid. Ze hield van een feestje, dat heeft iedereen vannacht wel meegekregen. Het laatste wat ik hoop is dat, als dit haar laatste feestje was, ze er ook echt van heeft genoten".

De politie zet het onderzoek naar de doodsoorzaak en de rol van de aangehouden man onverminderd voort.