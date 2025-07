Vrouw dood aangetroffen in badje in tuin Kaatsheuvel, man (21) aangehouden

In een woning aan het Langemeer in Kaatsheuvel is een overleden vrouw aangetroffen. Het gaat om de bewoner van het huis. Ze werd in een badje in de tuin gevonden, bevestigt een politiewoordvoerder tegenover Hart van Nederland.

Vanwege enkele verdachte omstandigheden is een 21-jarige man uit Kaatsheuvel aangehouden. Hij is geen bewoner van de woning. Een correspondent ter plaatse laat weten dat buurtbewoners de vrouw tussen 05.00 en 06.00 uur nog luid hebben horen zingen in de tuin.

De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en de toedracht van het incident.