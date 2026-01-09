Gestrande automobilisten in Hulten vallen agent aan die hen wilde helpen

Een agent die vrijdag in het Noord-Brabantse Hulten gestrande automobilisten wilde helpen, is bij een schermutseling gewond geraakt. Hij moest voor behandeling naar de eerste hulp. Een man en een vrouw zijn aangehouden.

Agenten gingen af op een melding dat er een auto in een sloot was beland. Ter plaatse zagen zij een man en een vrouw die al op de kant waren gekropen. Volgens de politie gedroegen zij zich agressief en bedreigend richting de agenten. Later bleek dat beiden onder invloed waren van drugs.

Er ontstond vervolgens een worsteling tussen de man en de agenten. De vrouw bemoeide zich daar ook mee. Zij werd met een wapenstok op afstand gehouden. Met hulp van onder meer pepperspray kon de man uiteindelijk worden aangehouden.